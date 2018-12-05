Запорожская АЭС планирует продлевать срок эксплуатации энергоблока №5

На Запорожской АЭС планируют продлевать срок эксплуатации энергоблока №5, проект которого заканчивается 27 мая 2020 года, сообщают в пресс-службе ЗАЭС.

"В соответствии с графиком реализации всех мероприятий на сегодня мы идем по плану. Это уже пятый энергоблок, срок эксплуатации которого мы продляем. Опыт у персонала большой. Я уверен, что мы своевременно выполним задачи, которые на нас возложены", - подчеркивает генеральный директор ЗАЭС Александр Остаповец.

Как отмечается, в отличие от третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС, на пятом перед продлением срока эксплуатации проведут еще два планово-предупредительных ремонта.

"Есть полная уверенность, что срок эксплуатации блока №5 будет продлен своевременно", - утверждают специалисты ЗАЭС.