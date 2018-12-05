События

07:28 05.12.2018

За минувшие сутки боевики 24 раза открывали огонь по позициям ВСУ, погиб один украинский военный, еще трое ранены

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За минувшие сутки боевики 24 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Российские оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям наших войск. В частности, зафиксировано и 7 случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями. В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб и трое получили ранения", - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Троицкое, Луганское, Авдеевка, Пески, Славное, Тарамчук, Березовое, Новомихайловка, Красногоровка, Старогнатовка, Водяное и Широкино.

Как отмечается, противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82-мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, зафиксировано активность вражеского снайпера.

"Огневого воздействия из минометов 82-го калибра подверглись опорные пункты наших войск вблизи Крымского, Песков, Новозвановки, Широкино и Водяного, что на Приазовье, а у Луганского зафиксировано еще и огонь из минометов калибра 120-мм. Защитники Красногоровки были обстреляны противотанковыми управляемыми ракетами, а защитники Троицкого и Водяного - из вооружения боевых машин пехоты", - отметили в штабе ООС.

По данным украинской разведки за минувшие сутки два боевика уничтожены и еще пятеро ранены.

"С начала суток враг обстрелял наши позиции на подступах к Тарамчук. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь не допущено", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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