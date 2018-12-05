За минувшие сутки боевики 24 раза открывали огонь по позициям ВСУ, погиб один украинский военный, еще трое ранены

За минувшие сутки боевики 24 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Российские оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям наших войск. В частности, зафиксировано и 7 случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями. В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб и трое получили ранения", - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Троицкое, Луганское, Авдеевка, Пески, Славное, Тарамчук, Березовое, Новомихайловка, Красногоровка, Старогнатовка, Водяное и Широкино.

Как отмечается, противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82-мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, зафиксировано активность вражеского снайпера.

"Огневого воздействия из минометов 82-го калибра подверглись опорные пункты наших войск вблизи Крымского, Песков, Новозвановки, Широкино и Водяного, что на Приазовье, а у Луганского зафиксировано еще и огонь из минометов калибра 120-мм. Защитники Красногоровки были обстреляны противотанковыми управляемыми ракетами, а защитники Троицкого и Водяного - из вооружения боевых машин пехоты", - отметили в штабе ООС.

По данным украинской разведки за минувшие сутки два боевика уничтожены и еще пятеро ранены.

"С начала суток враг обстрелял наши позиции на подступах к Тарамчук. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь не допущено", - добавили в штабе.