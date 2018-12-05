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04:40 05.12.2018

Нацсовет подытожил выполнение радиостанциями закона о языковых квотах за два года

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Нацсовет подытожил выполнение радиостанциями закона о языковых квотах за два года

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания подвел итоги по выполнению радиостанциями норм закона об исполнении песен и ведении передач на украинском языке за два года их действия, сообщила пресс-служба Нацсовета.

Отмечается, что средняя доля песен на украинском языке на общенациональных радиостанциях во второй год действия языковых квот составляла 51%, что по сравнению с первым годом (ноябрь 2016 - октябрь 2017 года) больше на 4%.

Как показал мониторинг Нацсовета, в среднем 86% передач на общенациональных радиостанциях звучали на украинском языке. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 2%. Таким образом, перевыполнение квоты ведения передач на украинском языке для радиостанций общенационального покрытия составляет 31%.

Как отмечается, результаты мониторинга эфиров 15 общенациональных и 175 региональных и местных FM-радиостанций представили во вторник, 4 декабря, на пресс-конференции в Киеве.

По словам члена Нацсовета Валентина Коваля, квоты возникли "как следствие определенного отношения к самим себе, своему народу, своей истории и как ответ на внешнюю ситуацию".

"Мы начали идентифицировать себя как украинцы и благодаря языку тоже", - подчеркнул он.

Отмечается, что узаконенные квоты заставили радиостанции находить новое наполнение для эфиров, а также мотивировать некоторых исполнителей вернуться к украинскому языку.

По информации пресс-службы, в период с ноября 2017 года по октябрь 2018 года в соответствии с требованиями закона доля песен на украинском языке должна была составить не менее 30%, а объем ведения передач на украинском языке - не менее 55%.

Теги: #выполнение #язык #украина #нацсовет #квоты
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