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03:43 05.12.2018

В Донецкой области осуждена организатор проведения незаконного референдума

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В Донецкой области осуждена организатор проведения незаконного референдума

Жительницу Бахмутского района (Донецкая обл.) осудили за организацию проведения незаконного референдума в поддержку "ДНР", сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Артемовский городской суд Донецкой области объявил приговор по делу 58-летней жительницы Бахмутского района, которая обвинялась в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.110 УК Украины, то есть в совершении по предварительному сговору группой лиц умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в мае 2014 года во время оккупации боевиками части Донецкой области, указанное лицо предоставила незаконным вооруженным формированиям добровольное согласие на занятие должности председателя участковой избирательной комиссии по проведению на территории поселков Новолуганское и Семигорье Бахмутского района незаконного референдума о создании так называемой самостоятельного суверенного государства "ДНР".

"Находясь в помещении Центра эстетического воспитания и досуга, где была организована работа указанной комиссии, женщина вместе с другими лицами, в отношении которых материалы выделены в отдельные производства, проводила инструктаж так называемых членов комиссии, выдавала им бюллетени, контролировала и координировала их действия, а по завершению референдума организовала составления и подписания протоколов о результатах опроса, которые в дальнейшем вместе с бюллетенями были переданы террористам", - отметили в прокуратуре.

По информации прокуратуры, "учитывая искреннее раскаяние женщины и активное способствование раскрытию преступления, суд назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком на один год".

Теги: #прокуратура #референдум #украина #донбасс
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