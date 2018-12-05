В eBay пообещали снять с сайта товары с символикой "ДНР" и "ЛНР"

Компания eBay пообещала снять со своего сайта товары с символикой террористических группировок "ДНР" и "ЛНР", сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

"По результатам обращения посла Украины в США Валерия Чалого (Valeriy Chaly) к руководству компании eBay Inc. с призывом снять с сайта ebay.com товары с символикой террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" посольство получило официальный ответ, в котором четко указано, что компания осуществит необходимые меры и уберет со своего веб-сайта упомянутую продукцию, поскольку эти две организации включены в санкционные списки США и ЕС, а деньги, полученные от продажи указанных товаров, могут быть использованы для их финансовой поддержки", - говорится в сообщении.

В посольстве также отметили, что ожидают соответствующие шаги и от Amazon Inc.