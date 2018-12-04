Киевлянина осудили за сообщении о "минировании" банка

Подольский районный суд Киева приговорил жителя столицы к трем годам тюрьмы с испытательным сроком полтора года за сообщение правоохранителям ложной информации о минировании банка, сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

"Инцидент произошел в Подольском районе Киева. В полицию позвонил неизвестный, который сообщил о минировании банка. На вызов прибыли профильные службы, которые провели тщательную проверку здания и эвакуировали около 300 человек. В результате обследования опасных предметов и веществ не найдено", - рассказали в полиции.

Как впоследствии выяснили полицейские, накануне клиент вышел из банка недовольный по поводу неурегулирования личных вопросов, связанных с кредитом. Отмечается, что мужчина направился к таксофону, откуда позвонил по спецлинии 102 и сообщил о ложном минировании финансового учреждения.

Правоохранители установили злоумышленника, которого впоследствии задержали. Им оказался 59-летний киевлянин.

Отмечается, что мужчину признали виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.