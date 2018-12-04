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21:04 04.12.2018

США дает РФ 60 дней на возвращение к ДРСМД

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США дает РФ 60 дней на возвращение к ДРСМД

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник заявил, что Вашингтон не намерен заниматься разработкой, испытанием или размещением вооружений, не соответствующих условиям ДРСМД, в 60-дневный период.

"В последующие 60 дней у них (у России - ИФ) есть все шансы сделать это (вернуться к соблюдению ДРСМД - ИФ). И мы будем приветствовать это... В течение 60 дней мы все еще не будем производить или размещать никакие системы (не соответствующие ДРСМД - ИФ). Посмотрим, что произойдет за эти 60 дней", - заявил он на пресс-конференции НАТО в Брюсселе.

Теги: #дрсмд #сша #россия #помпео
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Интерфакс-Украина
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