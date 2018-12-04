Бойца ВСУ Шумкова в РФ приговорили к 4 годам колонии за якобы участие в "Правом секторе"

Суд в Брянской области признал виновным в участии в экстремистской организации гражданина Украины, военнослужащего ВСУ Александра Шумкова, которого следствие называет бывшим телохранителем лидера организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша (власти РФ внесли "ПС" в список экстремистских и запрещенных в стране организаций).

"Судом он приговорен к 4 годам заключения в колонии общего режима", - сообщает пресс-служба областного следственного управления СКР.

По данным СКР, он был задержан в августе прошлого года российскими пограничниками в пункте пропуска "Троебортное" в Севском районе Брянской области, когда пытался въехать на российскую территорию.

По версии российского следствия, А.Шумков "принимал активное участие в деятельности "Правого сектора", направленной против интересов РФ и посягающей на ее территориальную целостность".

В частности, говорится в сообщении, в сентябре 2015 года он участвовал в блокировании автомобильной дороги, "препятствуя доставке продовольствия и других жизненно необходимых товаров" в аннексированный Россией Крым.

В СКР также говорят, что А.Шумков стал участником ряда акций, "направленных на устрашение жителей Херсонской области, митингующих против блокады Крыма и призывающих к восстановлению экономических и политических отношений с Россией".

Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в экстремистской организации, в отношении которой судом принято решение о запрете ее деятельности). Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками Федеральной службы безопасности.

Как сообщалось, А.Шумков был задержан в августе прошлого года российскими пограничниками в пункте пропуска "Троебортное" в Севском районе Брянской области, когда пытался въехать на российскую территорию.