События

18:49 04.12.2018

Межведомственная группа проверит и вскоре отберет кандидатов в команду защиты военнопленных украинских моряков – Полозов

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Межведомственная группа проверит и вскоре отберет кандидатов в команду защиты военнопленных украинских моряков – Полозов

 Адвокат одного из взятых в плен россиянами в ходе захвата судов Военно-Морских сил ВСУ близ Керченского пролива украинских моряков Николай Полозов сообщил, что во вторник в офисе Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Людмилы Денисовой состоялась встреча с родственниками военнопленных моряков, в ходе которой он представил список готовых принять участие в их защите адвокатов.

"Мной был представлен подготовленный список адвокатов, пожелавших принять участие в защите украинских военнопленных моряков. Всего в списке более 50 кандидатур. В ближайшие дни межведомственная группа произведёт отбор кандидатов в команду защиты, будет осуществлена дополнительная проверка на предмет отсутствия внепроцессуального взаимодействия кандидатов с спецслужбами РФ", - написал Н.Полозов в своей странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

Адвокат рассказал, что после этого сформированная команда защиты в полном составе будет приглашена в Киев, где состоится заключение соглашения с родственниками военнопленных, а также будет определены как стратегическое направление защиты, так и первоначальные тактические действия адвокатов в деле.

Он отметил, что в настоящее время следственные органы ФСБ не дают обратной связи по поданным заявлениям на вступление в дело и допуск в СИЗО к подзащитному. "До сих пор неизвестно кто является следователем по делу и сформирована ли следственная группа. Также неизвестно переданы ли материалы уголовного дела из Крыма в Москву. Эту паузу, зачем-то взятую органами ФСБ необходимо использовать для решения организационных вопросов защиты", - написал Н.Полозов.

Теги: #адвокаты #азовское_море #моряки
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