Грызлов на ТКГ в Минске покинул зал во время заявления протеста Марчуком против открытой агрессии РФ в Азовском море и Керченском проливе

Представитель Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов во вторник в Минске покинул зал заседаний в то время, когда представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук объявлял протест против открытой российской агрессии в я Азовском море и Керченском проливе.

"Представитель РФ в ТКГ Б.Грызлов сегодня в Минске покинул зал заседания во время объявлении украинской стороной Евгением Марчуком заявления с протестом против открытой российской агрессии в Азовском море и Керченском проливе. Когда нечего сказать - россияне убегают. Или откровенно врут", - написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.