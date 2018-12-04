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17:43 04.12.2018

Россия использует Крым для контроля над Азовским морем, утверждает Столтенберг

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Россия использует Крым для контроля над Азовским морем, утверждает Столтенберг

 Россия при помощи Крыма старается добиться безраздельного контроля над Азовским морем, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Сначала Россия аннексировала Крым, потом построила мост. А затем - использовала нелегально присоединенный Крым и нелегально построенный мост, чтобы попытаться контролировать Азовское море", - сказал генсек альянса во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.

При этом он напомнил, что недавно Россия "использовала военную силу" против украинских кораблей и военных.

"Мы призываем Россию незамедлительно освободить украинских моряков и корабли, которые она (Россия - ИФ) захватила", - отметил генсек.

Он добавил, что РФ следует обеспечивать свободу навигации в регионе и беспрепятственный доступ в украинские порты.

"Любая попытка блокировать доступ к Азовскому морю - это нарушение двустороннего соглашения между государствами (РФ и Украиной - ИФ)", - заявил он.

Й.Столтенберг также отметил, что альянс продолжит взаимодействовать с Украиной и Грузией по вопросу их возможного принятия в НАТО в будущем.

Теги: #крым #столтенберг #нато
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