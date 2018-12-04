НАТО наращивает присутствие в Черном море из-за поведения России - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об увеличении военного присутствия альянса в черноморском регионе.

"В ответ на агрессивные действия России НАТО за последние несколько лет значительно увеличила присутствие в регионе Черного моря - на море, в воздухе и на суше", - сказал генсек во вторник журналистам, отметив, что "сегодня на заседании члены НАТО четко дали понять, что они будут продолжать обеспечивать присутствие в регионе Черного моря".

При этом он отметил, что присутствие НАТО в Черном море уже меняет ситуацию. "Мы договорились продолжить совместную работу в регионе", - отметил Й.Столтенберг.