События

17:40 04.12.2018

НАТО наращивает присутствие в Черном море из-за поведения России - Столтенберг

1 мин читать
НАТО наращивает присутствие в Черном море из-за поведения России - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об увеличении военного присутствия альянса в черноморском регионе.

"В ответ на агрессивные действия России НАТО за последние несколько лет значительно увеличила присутствие в регионе Черного моря - на море, в воздухе и на суше", - сказал генсек во вторник журналистам, отметив, что "сегодня на заседании члены НАТО четко дали понять, что они будут продолжать обеспечивать присутствие в регионе Черного моря".

При этом он отметил, что присутствие НАТО в Черном море уже меняет ситуацию. "Мы договорились продолжить совместную работу в регионе", - отметил Й.Столтенберг.

Теги: #крым #столтенберг #черное_море #нато
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Россия использует Крым для контроля над Азовским морем, утверждает Столтенберг

Внешняя политика России и ее агрессия в Керченском проливе - в повестке встречи глав МИД стран НАТО

США будут добиваться единого с союзниками по НАТО ответа на агрессию в Керченском проливе

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Евразии обсудил в Киеве военное положение и ситуацию с захваченными РФ моряками

Истребители НАТО проведут тренировку в небе Эстонии

В Украине обновили инструкцию согласования въезда иностранных журналистов в Крым

Решения о пропуске иностранцев в Крым и на Донбасс в период военного положения будут приниматься индивидуально на КПВВ

Активное наращивание РФ военного присутствия в Азовско-Черноморском бассейне становится серьезной угрозой региональной безопасности

В Крым смогут попасть только граждане Украины

В Симферополе суд арестовал еще 9 украинцев с захваченных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд по смертельному ДТП в центре Харькова назначил дополнительную экспертизу обвиняемой Зайцевой

Медведчук уже не принимает участия в минских переговорах – Марчук

Грызлов на ТКГ в Минске покинул зал во время заявления протеста Марчуком против открытой агрессии РФ в Азовском море и Керченском проливе

Неизвестные обстреляли автомобиль мэра Березани на Киевщине - полиция

Гуманитарная подгруппа ТКГ согласовала дату и место перемещения на подконтрольную Киеву территорию не связанных с конфликтом на Донбассе осужденных – И.Геращенко

Киев в ТКГ потребовал немедленного освобождения 24 захваченных РФ украинских моряков без каких-либо условий и обменов – И.Геращенко

Арестованные в Грузии украинцы объявили голодовку -

РФ и ОРДЛО в ТКГ отклонили предложение Киева по освобождению заложников к рождественским праздникам – И.Геращенко

Украинская сторона в ТКГ призвала СММ ОБСЕ начать мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий в связи с агрессией РФ – И.Геращенко

Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Левин находится в Доминиканской Республике – нардеп

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА