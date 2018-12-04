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17:28 04.12.2018

Неизвестные обстреляли автомобиль мэра Березани на Киевщине - полиция

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Неизвестные обстреляли автомобиль мэра Березани на Киевщине - полиция

 Полиция разыскивает неизвестных, которые на днях из охотничьего ружья обстреляли автомобиль мэра Березани Владимира Тимченко.

"Происшествие произошло на днях, когда чиновник ехал из г.Березань в г.Переяслав-Хмельницкий. Во время дорожного движения неизвестные совершили два выстрела из охотничьего ружья в частное транспортное средство, в котором он передвигался, после чего скрылись", - сообщает пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

Как отмечается, по показаниям потерпевшего следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Сейчас продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хулиганских действий.

Теги: #мэр #обстрел #полиция
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