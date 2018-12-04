Гуманитарная подгруппа ТКГ согласовала дату и место перемещения на подконтрольную Киеву территорию не связанных с конфликтом на Донбассе осужденных – И.Геращенко

В ходе встречи гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) во вторник в Минске стороны согласовали дату и место перемещения осужденных граждан Украины, отбывавших наказания в местах заключения, расположенных в ныне неподконтрольных украинским властям районах Донбасса, заявляет первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"На гуманитарной группе, после многомесячных дебатов, согласовали дату и место перемещения осужденных, не связанных с конфликтом. Эти люди совершили преступление, но они граждане Украины, и имеют право отбывать наказание на территории, контролируемые украинскими властями", - написала И.Геращенко во вторник вечером в своей странице в соцсети Фейсбук..

По ее словам, украинский омбудсмен Людмила Денисова и ее Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека будут напрямую вовлечены в это перемещение осужденных.

"На сегодняшний день около 1000 осужденных стремятся сидеть в украинских тюрьмах, пока договоренность о перемещении более 60 из них", - добавила И.Геращенко.