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17:19 04.12.2018

Киев в ТКГ потребовал немедленного освобождения 24 захваченных РФ украинских моряков без каких-либо условий и обменов – И.Геращенко

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Киев в ТКГ потребовал немедленного освобождения 24 захваченных РФ украинских моряков без каких-либо условий и обменов – И.Геращенко

 Украинская сторона в Трехсторонней контренной группе (ТКГ) потребовала немедленного освобождения 24 захваченных Россией в Керченском проливе украинских моряков без каких-либо условий и обменов, так как они являются военнопленными, сообщает первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Украина требует немедленного освобождения 24 военнопленных моряков, находящихся в России, без каких-либо условий. На них распространяется действия Женевских конвенций, военнопленных нельзя судить, и мы требуем их немедленного освобождения без предусловий, без каких-либо обменов", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Facebook о заседания ТКГ в Минске во вторник.

Она сообщила, что Украинская сторона в ТКГ осудила открытую вооруженную агрессию РФ в Азовском море.

"Вооруженная провокация РФ в Азовском море и однозначная реакция мира на эту агрессию, только подтверждает статус РФ в минских группах как страны-агрессора, ответственной за оккупацию и агрессию", - добавила И.Геращенко.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ напомнила, что представители ОРДЛО не являются участниками минский соглашений - они только приглашенные Россией.

Она также сообщила, что Украина и весь мир "не признает псевдовыборы, организованные РФ на оккупированных ею территориях Донбасса, не признает нелегитимные "органов власти", которые Россия пытается сформировать в ОРДЛО.

Теги: #ткг #геращенко #азовское_море #моряки
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