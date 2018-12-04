РФ и ОРДЛО в ТКГ отклонили предложение Киева по освобождению заложников к рождественским праздникам – И.Геращенко

Российская сторона в Трехсторонней контактной группе и представители ОРДЛО на заседании в Минске снова отклонили предложение Киева по освобождению заложников и политзаключенных в формате 23/23 и 66/19, предложенную на 27 декабря, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Украинская сторона еще раз передала предложение об освобождении арестованных россиян в обмен на украинцев в российских тюрьмах и помилование сепаратистов в обмен на украинцев на оккупированных территориях. Мы передали конкретные списки и предложения в формате 23/23 и 66/19 с предложением провести освобождение наших военных и гражданских из ОРДЛО к новогодним и рождественским праздникам. Мы готовы повторить прошлогодний успех и провести очередной этап освобождения 27 декабря", - написала она на своей странице в соцсети Facebook о заседании ТКГ в Минске во вторник.

"К сожалению, РФ и их марионетки отказались от очередной инициативы Украины и сорвали и это предложение освобождения украинцев. Ответственность за то, что освобождение заложников заблокировано – полностью на российской стороне", - подчеркнула представитель Украины в ТКГ.