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17:10 04.12.2018

Украинская сторона в ТКГ призвала СММ ОБСЕ начать мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий в связи с агрессией РФ – И.Геращенко

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Украинская сторона в ТКГ призвала СММ ОБСЕ начать мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий в связи с агрессией РФ – И.Геращенко

 Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) на заседании во вторник призвала Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ немедленно начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий в связи с военной провокацией Российской Федерации на Азове, сообщает первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Украинская сторона осудила открытую вооруженную агрессию РФ в Азовском море и призвала СММ ОБСЕ, мандат которой распространяется на всю территорию Украины, немедленно начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий, которые должны быть свободны, согласно минским соглашениям, от тяжелого оружия и техники", - написала И.Геращенко во вторник вечером в своей странице в соцсети Фейсбук.

Она также сообщила, что в ходе встречи украинская сторона выразила решительный протест в связи с недопуском СММ ОБСЕ в Новоазовск и другие оккупированные РФ территории.

"При этом российская сторона фактически заблокировала обсуждение военной провокации на Азове", - добавила И.Геращенко.

Кроме того, проинформировала первый вице-спикер Верховной Рады, Украина требует немедленного создания пятой группы, по границе, которая обсудит возвращение украино- российской границы, создание зоны безопасности вдоль границы с беспрепятственным доступом туда СММ ОБСЕ.

"Мы настаиваем, чтобы этот вопрос был рассмотрен и принят как соответствующее решение в рамках нормандского формата", - подчеркнула И.Геращенко.

Теги: #азовское_море #ткг #геращенко #обсе
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