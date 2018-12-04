Украинская сторона в ТКГ призвала СММ ОБСЕ начать мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий в связи с агрессией РФ – И.Геращенко

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) на заседании во вторник призвала Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ немедленно начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий в связи с военной провокацией Российской Федерации на Азове, сообщает первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Украинская сторона осудила открытую вооруженную агрессию РФ в Азовском море и призвала СММ ОБСЕ, мандат которой распространяется на всю территорию Украины, немедленно начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий, которые должны быть свободны, согласно минским соглашениям, от тяжелого оружия и техники", - написала И.Геращенко во вторник вечером в своей странице в соцсети Фейсбук.

Она также сообщила, что в ходе встречи украинская сторона выразила решительный протест в связи с недопуском СММ ОБСЕ в Новоазовск и другие оккупированные РФ территории.

"При этом российская сторона фактически заблокировала обсуждение военной провокации на Азове", - добавила И.Геращенко.

Кроме того, проинформировала первый вице-спикер Верховной Рады, Украина требует немедленного создания пятой группы, по границе, которая обсудит возвращение украино- российской границы, создание зоны безопасности вдоль границы с беспрепятственным доступом туда СММ ОБСЕ.

"Мы настаиваем, чтобы этот вопрос был рассмотрен и принят как соответствующее решение в рамках нормандского формата", - подчеркнула И.Геращенко.