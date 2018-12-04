Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Левин находится в Доминиканской Республике – нардеп

Алексей Левин, подозреваемый в организации убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, скрывается в Доминиканской Республике, а его настоящая фамилия – Москаленко, заявляет народный депутат, член временной следственной комиссии (ВСК) по контролю над расследованием нападений на общественных активистов Мустафа Найем (фракция "Блок Петра Порошенко").

"Новый подозреваемый в деле об убийстве Екатерины Гандзюк - это Алексей Левин. Настоящая фамилия - Москаленко, уроженец г.Херсон, 41 год. Член известной в области ОПГ Москалов, ранее осужденный за серию убийств вместе со своим отцом (тоже Алексеем Москаленко)", - написал он на своей странице в Facebook во вторник.

"По некоторой информации, сейчас Алексей Москаленко-Левин наслаждается погодами в Доминиканской республике, а его отец спокойно пребывает в городе и активно вовлечен в вырубку леса", - сообщил М.Найем.

По словам нардепа, подозреваемый является помощником депутата областного совета Николая Ставицкого.

Член ВСК отмечает, этот упомянутый им депутат близок к главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру.

"Он (подозреваемый – ИФ) неоднократно был в офисе у организатора убийства Игоря Павловского, и, по неподтвержденной информации, именно он на машине Николая Ставицкого приезжал к Павловскому, когда выяснилось, что полиция задержала исполнителей", - написал нардеп.