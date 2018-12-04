Аваков: Правоохранители приняли решение о проведении "углубленной проверки экономических схем" в Одессе и области

Одесса превратилась в столицу криминального мира, рейдеры стали атрибутом деловой и политической жизни города, поэтому будет проведена тщательная проверка экономических схем и законности использования бюджета, заявляет министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"От чего Одесса превратилась за последние месяцы в столицу криминального мира Украины?.. Почему случилось так, что профессиональные рейдеры - активисты стали неотъемлемым атрибутом деловой и политической жизни Одессы? Это главный вопрос, который порождает все те неприятности, которые мы видим на улицах", - сказал глава МВД во вторник на брифинге в Одессе после совещания руководителей правоохранительных органов.

По словам министра, в первый день военного положения в городе была задержана группа из 17 боевиков, которые атаковали одну из строек. "В другом месте нападают на политиков. Это что, уровень самосознания для Одессы? Нет. Местная деловая, управленческая элита почему-то посчитала, что так удобно. Почему-то приняли решение, что каждая политическая группа или группировка должна иметь при себе две-три бригады боевиков-общественников. При этом реальные общественники глубоко забиты, в том числе физически", - выразил убеждение А.Аваков.

В этом контексте он сообщил: "Это достаточно предметный разговор, который должен состояться между господином Трухановым (мэр Одессы Геннадий Труханов - ИФ) и господином Степановым (глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов - ИФ). А если им не хватит собственной воли, думаю, что мы будем вместе с ними садиться, общаться и помогать им. Но мириться с таким положением вещей невозможно".

По словам А.Авакова, ни в одном другом городе Украины нет подобной ситуации. "Почему так? Потому что не перекрыты источники, которые финансируют эти странные новые маневры?" - добавил министр.

При этом глава МВД вновь подчеркнул, что монополия на силу должна принадлежать только государству и "никакой юноша с битой, никакой самозваный активист не может определять меру правосудия".

А.Аваков рассказал, что руководители правоохранительных органов приняли решение о проведении "углубленной проверки экономических схем" в Одессе и области.

"Для этого в Одессу приедут специалисты из других областей, из Киева, чтобы попробовать отстраниться от потенциальных рисков договоренностей местных правоохранительных органов. Думаю, что очень неразумно со стороны одесской деловой и политической элиты присваивать себе такой сомнительный приз как столица разгула и криминального элемента в Украине", - подчеркнул А.Аваков.

Глава ведомства также рассказал, что в Одессе будут задействованы дополнительные подразделения Нацгвардии - они появятся на улицах города в ближайшие дни.

По словам А.Авакова, подразделения полиции по защите экономики также прибудут в город для "детальной инспекции".

В свою очередь, генпрокурор Украины Юрий Луценко сыронизировал: "Мы не можем допустить разглашения информации. Моня знать об облаве не должен".

"МВД и его экономические подразделения должны тщательно проверить использование всех бюджетных средств за текущей год. Все освоенные средства городского, областного и государственного бюджетов будут подданы проверке. Был ли тендер, не было ли фиктивных фирм, которые пропускают деньги без налогообложения", - обратил внимание генпрокурор.