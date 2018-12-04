За незаконное ношение военной формы во время военного положения должны быть отдельные санкции - представитель Генштаба

Представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины, полковник Виталий Голота заявляет о необходимости введения отдельных санкций за незаконное ношение военной формы во время военного положения или особого периода из-за повышенной общественной опасности таких действий.

"Возможно, незаконное ношение военной формы одежды можно разделить - отдельные санкции во время военного положения или особого периода, когда такие действия будут нести, на мой взгляд, повышенную общественную опасность", - сказал В.Голота в ходе "круглого стола" на тему "Формирование уважения к военнослужащим" во вторник в Киеве.

Он добавил, что Генштаб поддерживает инициированные депутатами изменения относительно незаконного ношения военной формы.

В свою очередь, первый заместитель главы фракции "Народный фронт" в Верховной Раде, член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук сообщил, что надеется на рассмотрение в парламенте в первом чтении законопроекта о введении ответственности за незаконное ношение военной формы и надругательство над могилами бойцов АТО уже в четверг, 6 декабря.

Как сообщалось, 18 октября 2018 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9217 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины об ответственности за незаконные действия в отношении государственных наград, незаконное ношение военной формы одежды и надругательство над местом захоронения защитника суверенитета и территориальной целостности Украины и некоторых других лиц.

В частности, данный законопроект предусматривает установление ответственности за надругательство над могилой защитника или другим местом захоронения или над телом умершего защитника Украины. Ответственность предусмотрена и за незаконные действия в отношении государственных наград и ношения военной формы одежды.

Размер штрафных санкций за незаконное ношение военной формы, когда на это нет права, установлен, исходя из общей стоимости такой военной одежды. Если себестоимость пошива костюма военнослужащих ВСУ составляет 3 тыс грн, то размер штрафа за незаконное ношение военной формы военнослужащих ВСУ лицами, не имеющими на то права, не может быть ниже себестоимости такой военной формы.

Документ также предусматривает уголовную ответственность за осквернение или разрушение памятника, воздвигнутого в память людей, защищавших независимость и территориальную целостность Украины, участвовавших в АТО, а также участвовали в Революции Достоинства.

Кроме того, предлагается в 50 раз увеличить размер штрафа за покупку, продажу, обмен или платную передачу ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию, а также за их присвоение или ношение лицом, не имеющим на это права, или незаконное хранение.

Согласно предлагаемым изменениям, такие неправомерные действия влекут за собой предупреждение или штрафа в 50-100 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией соответствующего ордена, медали, нагрудного знака. Согласно действующему законодательству, подобные действия влекут предупреждение или штраф в 1-2 облагаемых минимумов доходов граждан.

Депутаты также предлагают внести ответственность за незаконное изготовление ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию, нагрудного знака лауреата государственной премии, президентской награды, орденской ленты, ленты медалей на планках с целью сбыта. К административной ответственности также предлагается привлекать лиц, которые носят награды, но не имеют на это права. К админответственности также предлагается привлекать лиц за ношение и сбыт поддельных наград.

Также предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях новую статью "Незаконное ношение военной формы одежды со знаками различия военнослужащих". Статья предусматривает административную ответственность за незаконное ношение формы военного образца со знаками различий военнослужащих и влечет предупреждение или наложение штрафа в размере 150-200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией соответствующей формы одежды.

Кроме того, предлагается внести изменения в Уголовный кодекс и расширить список лиц, за осквернение или разрушение могил которых наступает уголовная ответственность. Предлагается включить в этот список лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимавших непосредственное участие в антитеррористической операции, отпоре и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, участников Революции Достоинства, борцов за независимость Украины в XX веке.