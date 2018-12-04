"Желтые жилеты" считают недостаточными уступки правительства Франции по налогам

Представители французского движения "желтые жилеты" выразили неудовлетворение новыми мерами правительства страны, в частности введением моратория на рост цен на топливо, сообщают во вторник парижские СМИ.

Так, по словам одного из представителей протестующих Бенжамена Коши, движение рассчитывало на "отмену повышения налогов на топливо, а не просто на мораторий".

Другой активист "желтых жилетов" Эрик Друэ призвал выйти в субботу на улицы Парижа, чтобы выразить недовольство объявленными ранее во вторник мерами французского правительства.

"Мы обязаны выходить на демонстрации, чтобы выражать наше недовольство. Это единственный способ показать, что практически все "желтые жилеты" не согласны с объявленными мерами. Это (акции протеста - ИФ) продолжатся до того момента, пока не будет реальных изменений", - сказал Э.Друэ.

Председатель партии "Республиканцы" Лоран Вокье также раскритиковал мораторий правительства. По его словам, эта мера "не на должном уровне".

Ранее во вторник премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что приостанавливает на полгода возможность повышения налогов на топливо в стране.

"Есть три меры по налогообложению, которые должны были вступить в силу 1 января, в том числе увеличение налога на выбросы углекислого газа - налога на топливо, дизель.... Я приостанавливаю на шесть месяцев реализацию этих мер", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось французскими телеканалами.

Французский премьер также сообщил, что с 15 декабря по 1 марта пройдут "обширные обсуждения налогов и бюджетных расходов".

Он заверил, что в ближайших шести месяцев не повысятся и тарифы на электричество и газ. Это означает, что в холодное время года французы не столкнутся с повышением цен на энергоресурсы, зачастую необходимые им для отопления своих домов.

"Тарифы на электричество и газ не вырастут в течение зимы. Никакой налог не должен ставить под угрозу единство нации", - добавил Э.Филипп.

Между тем, говоря о недавних протестных акциях, он отметил, что французы имеют право устраивать демонстрации, но нельзя чинить беспорядки и прибегать к насилию.

"Все французы имеют право на акции протеста, но и все французы имеют право на безопасность. Правительство не приемлет жестокости и насилия. Организаторы этих действий разыскиваются, и они будут наказаны", - сказал премьер.

По его словам, "нужно быть либо глухим, либо слепым, чтобы не видеть или не слышать этот гнев" французов. "Я слышу и вижу реальность, силу и серьезность происходящего", - отметил Э.Филипп.

Он указал, что пришло время вести диалог. Французский министр выразил надежду, что сторонам в скором времени удастся найти разрешение кризисной ситуации.

Кроме того, Э.Филипп в своей речи назвал "очень сложной" налоговую систему Франции в целом и призвал к большей транспарентности в этом вопросе.

Ранее во вторник радиостанция "Франс-энфо" со ссылкой на собственные правительственные источники сообщила, что власти страны объявят о моратории на повышение налогов на топливо. Это было одним из главных требований участников акций протестов под названием "желтые жилеты". Правительство Франции планировало ввести этот налог в рамках борьбы против загрязнения окружающей среды. Но противники этого плана подчеркивали, что на налог не столько мера по защите экологии, сколько новый инструмент для пополнения бюджета.

"Желтые жилеты" протестуют уже несколько недель против решения властей повысить цены на бензин. Однако многие наблюдатели отмечают, что масштабные демонстрации во Франции - показатель недовольства населения работой правительства в целом.

В минувшие выходные протестные акции "желтых жилетов" и беспорядки охватили практически всю страну. В них приняли участие десятки тысяч человек. В центре беспорядков оказался Париж, где протестующие разбивали витрины крупных центральных магазинов, закидывали полицейских камнями, дымовыми шашками и бутылками с зажигательной смесью. Участники акций даже ворвались в музейные помещения Триумфальной арки, где повредили статую Наполеона. Из-за массовых протестов во французской столице были закрыты главные торговые центры, в том числе знаменитая "Галерея Лафайет".