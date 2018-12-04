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15:10 04.12.2018

В УПЦ (МП) заявили о намерениях обжаловать обыски и обратиться к международному сообществу

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В УПЦ (МП) заявили о намерениях обжаловать обыски и обратиться к международному сообществу

В Украинской православной церкви (Московского патриархата) заявляют о намерениях обжаловать проводимые Службой безопасности Украины (СБУ) обыски в храмах и по месту жительства священников, сообщается на официальном сайте УПЦ (МП)

"Мы внимательно следим за ситуацией, действия правоохранительных органов будем оспаривать и обращаться к международному сообществу", - подчеркнул председатель юридического отдела УПЦ (МП) протоиерей Александр Бахов.

Он отметил предвзятость в действиях правоохранительных органов. "Они ищут религиозную вражду там, где ее нет. В то же время предпочитают не замечать очевидных фактов разжигания религиозной вражды, которые звучат из уст должностных лиц государства, чиновников и СМИ в отношении Украинской православной церкви", - сказал председатель юридического отдела УПЦ (МП).

"Обвинения в адрес священнослужителей в разжигании религиозной вражды являются безосновательными и надуманными", - убежден он.

А.Бахов предполагает, что "действуют правоохранительные органы по указанию, для того, чтобы заставить епископат УПЦ к участию в т.н. объединительном соборе".

Как сообщалось, в понедельник в ряде объектов УПЦ (МП) в Житомире, Коростене, Овруче Житомирской области и в Киеве проводились обыски в рамках расследования уголовного производства по ст.161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Ранее появилось сообщение что у священнослужителей УПЦ (МП) в Житомирской области проходят обыски в рамках того же фактового уголовного производства, по которому проводились следственные действия у митрополита Павла (Лебедя). По информации источника, обыски проводятся не только в Житомирской области.

30 ноября 2018 года сотрудники СБУ провели обыски по месту проживания наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ (МП) Павла в рамках дела о разжигании межконфессиональной вражды (ст.161 УК Украины).

Теги: #церковь #сбу #обыски
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