Более 10 военнослужащим ЧФ РФ подготовлено подозрение

Украинская сторона планирует сообщить о подозрении в причастности к агрессии по отношению к ВМС Вооруженных сил Украины еще более чем 10 российским военнослужащим, сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"В ближайшее время планируется сообщить о подозрении более, чем 10-ти военнослужащим Черноморского флота Российской Федерации, пограничной службы ФСБ РФ и Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ВС РФ от младшего офицерского состава до генералов", - написала Л.Сарган на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

Она напомнила, что по результатам проведенных следственных действий восьмерым российским военнослужащим уже сообщено о подозрении. 28 ноября они были объявлены в розыск, а к настоящему времени уже получены определения суда об их задержании с целью привода для рассмотрения ходатайств об избрании им меры пресечения в виде держания под стражей.

Пресс-секретарь генпрокурора сообщила, что за 7 дней досудебного расследования было собрано 17 томов доказательств совершения Российской Федерацией агрессии по отношению к Военно-морским силам ВС Украины. "Орган досудебного расследования - следственный отдел СБУ в Одесской области. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Военная прокуратура Южного региона Украины", - рассказала Л.Сарган.