Генпрокурор: О перспективе международного суда по событиям в Керченском проливе речь пока не идет

Вся правоохранительная система Украины нацелена на максимальную помощь военнопленным украинским морякам, о перспективе рассмотрения эпизода военной агрессии РФ в Керченском проливе Международным уголовным судом (МУС) пока речь не идет, отмечает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Сотрудники военной прокуратуры в короткий срок, практически за два дня, смогли установить конкретных лиц РФ, которые уведомлены о подозрении в акте агрессивной войны в отношении украинских Военно-морских сил. Буквально за два дня все доказательства были получены, оформлены, подозрения вручены в установленном законом порядке", - рассказал Ю.Луценко во вторник на брифинге в Одессе.

Также, по его словам, прокуратура АР Крым открыла дело против лиц, которые незаконно привлекают к ответственности, лишают свободы украинских военнослужащих.

"Есть ли прямая перспектива международного суда? Нет, прямой нет, не существует прецедента, когда без рассмотрения в национальном судопроизводстве такие дела могут по отдельным эпизодам рассматриваться в международном суде", - пояснил генпрокурор.

В то же время, он отметил, что "накопленные нами материалы о десятках тысяч эпизодов ведения против нас агрессивной войны уже сегодня подлежат консультативному оцениванию сотрудников международного суда".

"Это еще не начало процесса. Но то, что он состоится – у меня нет никаких сомнений… Это не быстрое дело, но это точно будет. Сейчас мы проходим предварительные консультации и предварительные процедуры, чтобы осуществить подачу документов на рассмотрение международного суда", - добавил генпрокурор.

"Вся правоохранительная система нацелена на максимальные действия в помощи нашим морякам. Я считаю, что тут важна помощь не только государственных структур, но и та, которая мы ощущаем от граждан Украины… К сожалению, противник, руководство РФ, не хочет идти на любые разговоры об освобождении незаконно задержанных в международных водах моряков, на обмен, который мы готовы провести", - подытожил Ю.Луценко.