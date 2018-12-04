Консультативная миссия ЕС продолжит работу на Харьковщине – Светличная

Консультативная миссия Европейского Союза (КМЕС) продолжит работу в Харьковской области, несмотря на военное положение. Об этом было заявлено во время встречи главы Харьковской обладминистрации Юлии Светличной и председателя КМЕС в Украине Кястутиса Ланчинскаса.

Как собщает пресс-служба Харьковской обладминистрации, в начале встречи Ю.Светличной и Л.Ланчискаса было подтверждено, что Консультативная миссия продолжит работу в области. "Надеемся, что наше дальнейшее сотрудничество также будет направлено на укрепление правоохранительной системы здесь, в Харьковском регионе, и внедрение новых идей, новых европейских подходов – в работе правоохранительной системы, в частности", – сказала Ю.Светличная.

Она заверила международных партнеров в поддержке работы миссии в Харьковской области со стороны обладминистрации.

"Мы сделаем все, чтобы ваша коммуникация с силовыми структурами на территории Харьковщины была конструктивной и эффективной. Отмечаем очень положительные оценки тех областных программ, которые мы разработали вместе с вами и которые были утверждены областным советом. Продолжаем эту работу. И если будут предложения с вашей стороны, рассмотрим и включим их в проекты и те мероприятия, которые уже существуют в наших программах", – сказала Ю.Светличная.

В свою очередь, К.Ланчинскас отметил результаты, которых удалось достичь в Харьковской области – в частности, в области разработки программы общественной безопасности.

"Мы остаемся в Харьковской области. Миссия продолжит свою работу. Несколько дней назад в некоторых медиа появилась ложная информация, что миссия уйдет из тех регионов, где введено военное положение, но это не так, мы остаемся", – заверил он.

Во время встречи стороны обсудили ход реформирования правоохранительных органов и внедрение ими современных методов и лучших практик международных партнеров. Одним из поднятых вопросов стало дальнейшее повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам и взаимодействия полиции с общественностью. К.Ланчинскас рассказал о проектах, которые миссия в дальнейшем будет реализовывать в Харьковской области.

"Эффективность правоохранительной системы – это залог спокойной жизни на территории Харьковской области. Поэтому усиление этого звена для нас очень важно", – отметила Ю.Светличная, подытоживая встречу.