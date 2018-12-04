Порошенко: Украинские корабли в районе Керченского пролива выполняли обычную задачу по передислокации и ротации

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с семьями находящихся в плену в РФ украинских моряков указал, что в районе Керченского пролива украинские катера и буксир выполняли стандартную задачу по передислокации и ротации.

"Президент особо подчеркнул, что украинские корабли выполняли обычную задачу по передислокации и ротации", - сообщила пресс-служба главы государства после встречи.

Обращаясь к родственникам моряков, он отметил, что в вопросе их освобождения Украина не идет на компромиссы. "Мы не идем ни на какие компромиссы. И когда говорят: есть ли какие-то предварительные условия для того, чтобы мы делали какие-либо дальнейшие шаги? Я говорю: первый шаг - воины домой", - сказал президент.

"Не вашим (российским – ИФ) неправедным судом судить наших ребят! Они по статусу, по Женевской конвенции являются военнопленными и не подсудны ни одному кремлевскому суду. Почему? Там нет ни правды, ни справедливости, ни закона", - подчеркнул П.Порошенко.

Он поблагодарил родных и близких военнопленных моряков. В частности, отца командира катера "Бердянск" лейтенанта Романа Мокряка, который после захвата в плен отказался давать показания ФСБ России и участвовать в записи постановочного видео.

Президент обратился и отцу Богдана Небылицы – командира катера "Никополь", который еще в 2014 году после аннексии Крыма отказался служить оккупантам.

П.Порошенко выразил слова поддержки и отцу самого молодого из моряков катера "Бердянск", 18-летнего Андрея Эйдера, получившего ранения во время захвата. Он выразил надежду, что в ближайшее время удастся получить информацию о состоянии здоровья юноши.

Глава государства отметил мужество плененных моряков: "Они выдерживают и психологическую нагрузку, и обработку ФСБ, и не поддаются на эту обработку".

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября с применением оружия захватили в районе Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил ВСУ "Бердянск" и "Никополь". Несколько моряков были ранены.

24 украинца, находившихся на захваченных судах ВМС ВСУ, были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи до 25 января 2019 года. К 29 ноября арестованные моряки были этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово", а трое раненых содержатся в медблоке следственного изолятора "Матросская тишина".