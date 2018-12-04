Луценко: Любые антигосударственные высказывания о целостности Украины будут иметь уголовные последствия

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предупреждает об уголовной ответственности за антигосударственные высказывания, в том числе в СМИ.

"Любые антигосударственные вещи будут жестко наказаны", - сказал генпрокурор во вторник на брифинге в Одессе, говоря о противодействии силовых структур сепаратистским проявлениям и призывам к посягательству на территориальную деятельность в условиях военного положения в Украине.

При этом Ю.Луценко обратил внимание на то, что речь не идет о критических высказываниях в адрес власти. "Каждый имеет право критиковать... но недопустимо посягать на территориальную целостность", - заявил он.

"Недавно на канале "112", например, была одна дама из одной политической организации, которая долго вещала о том, что украинские корабли не имели права заходить в российские воды Крыма. Такие заявления попадают под признаки уголовной статьи о призывах к изменению территориальной целостности государства. Уголовное производство открыто, и эта дама будет отвечать", - рассказал генпрокурор.

Вместе с тем Ю.Луценко заверил: "Мы свободная страна, и каждый может критиковать, каждый может давать оценки действиям власти, но недопустимо замахиваться на территориальную целостность страны, включительно с Крымом и Донбассом, и суверенными водами, а также призывать к силовому свержению власти".

"Все, кто будет это себе позволять, будут чувствовать на себе силу закона. Те, кто будут маневрировать между этими уголовными статьями, но все-таки вести антигосударственную пропаганду, - мы также умеем маневрировать", - подчеркнул он.

Генпрокурор отметил, что и украинцы, и в целом страна должны быть защищены.