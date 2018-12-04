События

12:51 04.12.2018

Луценко: Любые антигосударственные высказывания о целостности Украины будут иметь уголовные последствия

2 мин читать
Луценко: Любые антигосударственные высказывания о целостности Украины будут иметь уголовные последствия

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предупреждает об уголовной ответственности за антигосударственные высказывания, в том числе в СМИ.

"Любые антигосударственные вещи будут жестко наказаны", - сказал генпрокурор во вторник на брифинге в Одессе, говоря о противодействии силовых структур сепаратистским проявлениям и призывам к посягательству на территориальную деятельность в условиях военного положения в Украине.

При этом Ю.Луценко обратил внимание на то, что речь не идет о критических высказываниях в адрес власти. "Каждый имеет право критиковать... но недопустимо посягать на территориальную целостность", - заявил он.

"Недавно на канале "112", например, была одна дама из одной политической организации, которая долго вещала о том, что украинские корабли не имели права заходить в российские воды Крыма. Такие заявления попадают под признаки уголовной статьи о призывах к изменению территориальной целостности государства. Уголовное производство открыто, и эта дама будет отвечать", - рассказал генпрокурор.

Вместе с тем Ю.Луценко заверил: "Мы свободная страна, и каждый может критиковать, каждый может давать оценки действиям власти, но недопустимо замахиваться на территориальную целостность страны, включительно с Крымом и Донбассом, и суверенными водами, а также призывать к силовому свержению власти".

"Все, кто будет это себе позволять, будут чувствовать на себе силу закона. Те, кто будут маневрировать между этими уголовными статьями, но все-таки вести антигосударственную пропаганду, - мы также умеем маневрировать", - подчеркнул он.

Генпрокурор отметил, что и украинцы, и в целом страна должны быть защищены.

Теги: #луценко #гпу #военное_положение
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Генпрокурор: Любые формы незаконного бизнеса в Одесской области должны быть прекращены

Более половины украинцев рассчитывают только на собственные силы в случае ЧС - опрос

Луценко: Монополия на насилие в государстве должна принадлежать исключительно государству

Украинская сторона предложила пограничным ведомствам стран на западном участке усилить погранрежим со своей стороны - Цигикал

Более 600 граждан РФ не пропустили в Украину с момента действия военного положения

Все заказчики и организаторы убийства Гандзюк установлены

Почти 300 россиян не пропустили в Украину пограничники с начала действия военного положения

Госпогранслужба: дипстатус , вид на жительство, болезнь или смерть близких – условия, по которым россиян пропустят в Украину

Система гражданской защиты переходит на режим работы в особом периоде - Зубко

Глава Госпогранслужбы: на сегодня в Украину ограничен въезд иностранцев, прежде всего граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет

ПОСЛЕДНЕЕ

Консультативная миссия ЕС продолжит работу на Харьковщине – Светличная

Порошенко: Украинские корабли в районе Керченского пролива выполняли обычную задачу по передислокации и ротации

На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

Армянский Су-25 разбился в горах, пилоты погибли

Промозглая погода ожидается в Украине в ближайшие дни

Порошенко встретился с семьями плененных РФ моряков

Песков советует обращаться к следствию по вопросу местонахождения украинских кораблей

Участок трассы Киев - Чоп будет перекрыт из-за ремонта 4-5 декабря

У посольства Грузии в Киеве проходит акция с требованием освободить задержанных граждан Украины

Глава Госпогранслужбы Украины: В Керченском проливе около 170 судов, ожидающих прохода в обоих направлениях

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА