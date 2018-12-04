События

12:34 04.12.2018

Армянский Су-25 разбился в горах, пилоты погибли

1 мин читать
Армянский Су-25 разбился в горах, пилоты погибли

Самолет-штурмовик Су-25 Вооруженных сил Армении, выполнявший учебно-тренировочный полет в соответствии с ежедневным планом боевой подготовки, разбился днем во вторник, сообщили в Минобороны Армении.

"Самолет потерпел крушение в регионе Маралика, в горах", - сообщил журналистам пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Пилоты - подполковник Армен Бабаян и майор Мовсес Манукян, погибли, добавил он.

Ранее Министерство обороны Армении сообщило о потере связи с Су-25. Самолет вылетел из аэропорта города Гюмри на севере республики в 09:06 мск.

В армянском городе Гюмри расположена 102-я российская военная база. 20 августа 2010 года Россия и Армения продлили срок действия договора о размещении базы до 2044 года.

Теги: #армения #авиакатастрофа
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Индонезии завершили поиски жертв разбившегося самолета Lion Air

В Баку заявляют, что передавали Еревану предложения по обмену пленными через Красный крест

Фрагменты шасси и сидений разбившегося самолета обнаружили в Индонезии

Рухнувший в море самолет Lion Air испытывал ранее технические неполадки

Дипломаты проверяют, были ли украинцы среди пассажиров потерпевшего крушение в Индонезии самолета

Пассажирский авиалайнер упал в море после вылета из столицы Индонезии

Выборы премьера Армении в парламенте назначены на 24 октября

В результате крушения Су-27 на Винничине погиб подполковник Нацгвардии США Сет Неринг

Причины крушения Су-27УБ ВС ВСУ на Винничине еще не установлены, "черный ящик" найден – Полторак

Поисковые работы продолжаются на месте крушения истребителя в Винницкой области – ВС ВСУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Консультативная миссия ЕС продолжит работу на Харьковщине – Светличная

Порошенко: Украинские корабли в районе Керченского пролива выполняли обычную задачу по передислокации и ротации

Луценко: Любые антигосударственные высказывания о целостности Украины будут иметь уголовные последствия

На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

Промозглая погода ожидается в Украине в ближайшие дни

Генпрокурор: Любые формы незаконного бизнеса в Одесской области должны быть прекращены

Порошенко встретился с семьями плененных РФ моряков

Песков советует обращаться к следствию по вопросу местонахождения украинских кораблей

Более половины украинцев рассчитывают только на собственные силы в случае ЧС - опрос

Луценко: Монополия на насилие в государстве должна принадлежать исключительно государству

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА