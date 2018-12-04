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12:22 04.12.2018

Промозглая погода ожидается в Украине в ближайшие дни

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Промозглая погода ожидается в Украине в ближайшие дни

В ближайшие сутки, 5 декабря, на территории Украины продолжит господствовать теплый воздух, погоду с осадками в большинстве областей будет определять атмосферный фронт, медленно перемещающийся с запада в восточном направлении, сообщает Укргидрометцентр.

В Украине, кроме восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма, - дождь и мокрый снег. На дорогах местами гололедица; в южной части ночью, утром туман.

Ветер южный с переходом в западной части на северо-западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток от 3° тепла до 3° мороза.

В Киеве - дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура в течение суток 1-3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 5 декабря самая высокая температура днем была +14,7 в 2008 году, самая низкая ночью -19,3 в 1902 году.

6 декабря ночью на Левобережье, днем в восточных областях небольшой мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6°, в Карпатах 5-10° мороза, в южных и восточных областях около 0°; днем в Украине от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве - без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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