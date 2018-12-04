События

12:11 04.12.2018

Генпрокурор: Любые формы незаконного бизнеса в Одесской области должны быть прекращены

1 мин читать
Генпрокурор: Любые формы незаконного бизнеса в Одесской области должны быть прекращены

 Силовые структуры Одесской области должны прекратить существование какого-либо незаконного бизнеса в регионе, подчеркивает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Первое требование этого совещания … - прекратить какие-либо формы незаконного бизнеса на территории области", - сказал Ю.Луценко на совещании с руководством правоохранительных органов в Одессе во вторник.

Генпрокурор отметил, что факты незаконного строительства, незаконный игорный бизнес, продажи в аптеках наркотиков, незаконный отвод земли и другие формы незаконной деятельности должны быть четко проанализированы всеми силовыми структурами, "и уголовные дела, которых множество, в каждом из этих случаев должны быть доведены до логичного конца, а именно – подозрение и передача в суд".

Он отметил, что незаконное строительство в Одессе, без соблюдения норм, предусмотренных законодательством, было раньше и ведется сейчас.

"Те, кто стоит за этим строительством, вы … знаете по именам, и я также. И у общества просто закончилось терпение, если вы знаете, то почему не прекращаете незаконное строительство? Поэтому они уже не обращаются ни к прокурору, ни к полиции, ни к фискалам, ни к другим уполномоченным не силовым структурам… а действуют самостоятельно", - сказал генпрокурор.

Теги: #луценко #военное_положение #одесская_область
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Луценко: Любые антигосударственные высказывания о целостности Украины будут иметь уголовные последствия

Более половины украинцев рассчитывают только на собственные силы в случае ЧС - опрос

Луценко: Монополия на насилие в государстве должна принадлежать исключительно государству

Украинская сторона предложила пограничным ведомствам стран на западном участке усилить погранрежим со своей стороны - Цигикал

Более 600 граждан РФ не пропустили в Украину с момента действия военного положения

Почти 300 россиян не пропустили в Украину пограничники с начала действия военного положения

Госпогранслужба: дипстатус , вид на жительство, болезнь или смерть близких – условия, по которым россиян пропустят в Украину

Система гражданской защиты переходит на режим работы в особом периоде - Зубко

Глава Госпогранслужбы: на сегодня в Украину ограничен въезд иностранцев, прежде всего граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет

В Одесской области будут предприняты дополнительные меры по усилению безопасности

ПОСЛЕДНЕЕ

Консультативная миссия ЕС продолжит работу на Харьковщине – Светличная

Порошенко: Украинские корабли в районе Керченского пролива выполняли обычную задачу по передислокации и ротации

На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

Армянский Су-25 разбился в горах, пилоты погибли

Промозглая погода ожидается в Украине в ближайшие дни

Порошенко встретился с семьями плененных РФ моряков

Песков советует обращаться к следствию по вопросу местонахождения украинских кораблей

Участок трассы Киев - Чоп будет перекрыт из-за ремонта 4-5 декабря

У посольства Грузии в Киеве проходит акция с требованием освободить задержанных граждан Украины

Глава Госпогранслужбы Украины: В Керченском проливе около 170 судов, ожидающих прохода в обоих направлениях

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА