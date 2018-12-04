Генпрокурор: Любые формы незаконного бизнеса в Одесской области должны быть прекращены

Силовые структуры Одесской области должны прекратить существование какого-либо незаконного бизнеса в регионе, подчеркивает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Первое требование этого совещания … - прекратить какие-либо формы незаконного бизнеса на территории области", - сказал Ю.Луценко на совещании с руководством правоохранительных органов в Одессе во вторник.

Генпрокурор отметил, что факты незаконного строительства, незаконный игорный бизнес, продажи в аптеках наркотиков, незаконный отвод земли и другие формы незаконной деятельности должны быть четко проанализированы всеми силовыми структурами, "и уголовные дела, которых множество, в каждом из этих случаев должны быть доведены до логичного конца, а именно – подозрение и передача в суд".

Он отметил, что незаконное строительство в Одессе, без соблюдения норм, предусмотренных законодательством, было раньше и ведется сейчас.

"Те, кто стоит за этим строительством, вы … знаете по именам, и я также. И у общества просто закончилось терпение, если вы знаете, то почему не прекращаете незаконное строительство? Поэтому они уже не обращаются ни к прокурору, ни к полиции, ни к фискалам, ни к другим уполномоченным не силовым структурам… а действуют самостоятельно", - сказал генпрокурор.