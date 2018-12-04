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11:58 04.12.2018

Песков советует обращаться к следствию по вопросу местонахождения украинских кораблей

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Песков советует обращаться к следствию по вопросу местонахождения украинских кораблей

 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к следственным органам вопрос о местонахождении украинских кораблей, задержанных в Керченском проливе.

На просьбу прокомментировать сообщения СМИ об исчезновении кораблей с причала в Керчи Д.Песков сказал: "Я не могу ответить на ваш вопрос. Это не входит в поле внимание (Кремля). Это прерогатива следственных органов, которые предъявляют обвинения (в рамках уголовного дела - ИФ)".

"Нужно обращаться к ним. Насколько мы понимаем, корабли являются - не знаю, как это точно называется - вещественные доказательства или еще как-то. Но они имеют отношение к (уголовному) делу, которое сейчас ведется", - отметил пресс-секретарь главы государства.

"А где они, я сейчас не могу сказать. Вам нужно обращаться в следственные органы", - заключил Д.Песков.

25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Несколько украинских моряков получили ранения. В связи с инцидентом в России возбуждено дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение государственной границы).

Теги: #рф #песков #азовское_море
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