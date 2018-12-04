События

11:57 04.12.2018

Более половины украинцев рассчитывают только на собственные силы в случае ЧС - опрос

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Более половины украинцев рассчитывают только на собственные силы в случае ЧС - опрос

 51,3% украинцев рассчитывают только на собственные силы для спасения в случае чрезвычайной ситуации, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Респондентам был задан вопрос, на чью помощь в спасении они могут рассчитывать в случае чрезвычайной ситуации (пожар, наводнение, сильные осадки, ураганы и другое). 43% ответили, что рассчитывают - на соседей и родственников, 39,1% - на территориальные подразделения органов государственной власти, 11,3% - на добровольные формирования общины, а 6% затруднились с ответом.

На вопрос, насколько респонденты подготовлены к чрезвычайным ситуациям, 50% ответили, что надеются на своевременную помощь государства (скорая помощь, пожарная, армия, полиция). 30,2% имеют дома запасы продуктов, медикаментов и вещей первой необходимости на случай ЧС, 20,7% - имеют некие знания и навыки действий при чрезвычайных ситуациях, 19,7% надеются на своевременную помощь общины (добровольческих дружин), 7,7% - имеют дома средства тушения пожаров, 5,1% - имеют оборудованные сигнализациями дома (квартиры), 15,7% было тяжело ответить.

Кроме того, на вопрос, каким образом респонденты обеспечивают защиту собственного имущества и жилища от преступников, 53,6% ответили, что рассчитывают на средства личной защиты (оружие, замки, сигнализация, собака), 3,9% - пользуются услугами охранной фирмы, 3,5% - имеют застрахованное имущество, 37,3% - ничего из перечисленного, а 4,4% было тяжело ответить на вопрос.

Опрос проводился с 5 по 8 октября 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Опрошено 2017 респондентов. Теоретическая ошибка выборки составляет 2,3%.

Теги: #опрос #военное_положение
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