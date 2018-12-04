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11:46 04.12.2018

Луценко: Монополия на насилие в государстве должна принадлежать исключительно государству

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Луценко: Монополия на насилие в государстве должна принадлежать исключительно государству

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет о необходимости установления неотвратимости наказания за насилие в адрес сотрудников правоохранительных органов в свете введения военного положения в ряде областей страны.

"У нас был разговор с министром внутренних дел Арсеном Борисовичем Аваковым. Думаю, что уже сейчас, при введении военного положения, нужно принять решение о том, что любое физическое насилие в отношении сотрудников правоохранительных структур должно получать ответ, предусмотренный законом – выстрел вверх, а потом на поражение", - сказал Ю.Луценко на пресс-конференции в Одессе во вторник.

"Монополия на насилие в государстве должна принадлежать исключительно государству. Никто другой, кто не носит мундир, не принимал присягу и не несет уголовную ответственность за нарушение правил применения насилия, предусмотренного украинским государством, не может безнаказанно этого делать – ни по отношению к гражданам, ни, тем более, к правоохранителям. Мне кажется, что пора установить диктатуру закона в этом положении", - подчеркнул генпрокурор.

Ю.Луценко отметил, что военное положение "может стать тем фактором, который вернет уважение к этому принципу".

Теги: #луценко #гпу #военное_положение
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