События

11:31 04.12.2018

Участок трассы Киев - Чоп будет перекрыт из-за ремонта 4-5 декабря

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Участок трассы Киев - Чоп будет перекрыт из-за ремонта 4-5 декабря

Движение на участке Киев – Чоп неподалеку села Сусково Свалявского района Закарпатской области будет частично перекрыто в связи с ремонтными работами.

"В связи с ремонтными работами на аварийном участке трассы М-06 Киев - Чоп, движение вблизи села Сусково Свалявского района будет частично перекрыто", - говорится в сообщении патрульной полиции Закарпатской области на странице в Фейсбуке.

Так, 4 декабря водители смогут пересечь место проведения работ без особых осложнений, не съезжая с этой трассы. А 5 декабря (ориентировочно до 13.00) движение на участке дороги M-06 от км 752+375 до км 753+775 будет полностью перекрыто.

Объезд этого отрезка трассы возможен через дорогу районного значения вблизи села Сусково, указали в патрульной полиции.

Теги: #трасса #ремонт #закарпатье
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