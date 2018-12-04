События

11:19 04.12.2018

У посольства Грузии в Киеве проходит акция с требованием освободить задержанных граждан Украины

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Активисты организации "Рух "Визволення" и присоединившиеся к ним представители "Руха новых сил" Михеила Саакашвили во вторник утром проводят акцию возле здания посольства Грузии в Киеве с требованием освободить граждан Украины, которые были задержаны во время проходившего митинга после проведения президентских выборов в Грузии.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", у здания диппредставительства Грузии на бульваре Тараса Шевченко собралось около сотни активистов. Они принесли фотографии задержанных в Грузии, среди которых, в частности, бывшие бойцы добровольческого батальона "Донбасс", принимавшие участие в АТО на востоке Украины.

Собравшиеся заявляют о том, что задержание граждан Украины в Грузии является незаконным и сфабрикованным. Они расценивают его как политически мотивированное.

Перед собравшимися выступило несколько человек, среди которых - народный депутат от фракции "Самопомич" Егор Соболев. Митингующие также отметили, что хотели бы встретиться с послом Грузии в Украине, чтобы озвучить свои требования.

2 декабря МВД Грузии сообщило о задержании в Тбилиси семерых граждан Украины в гостинице "Альянс". По информации пресс-службы МВД, задержание произошло на основании ст. 236 УК Грузии, предусматривающей ответственность за незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.

Среди задержанных - бывший грузинский военнослужащий, воевавший в украинском батальоне "Донбасс" Лука Чхетия. По заявлению членов его семьи, он намеревался принять участие в воскресенье в Тбилиси в акции протеста бывшей партии власти "Единое национальное движение", лидером которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины подтвердил задержание шестерых граждан Украины в Тбилиси.

Народный депутат Украины от фракции "Самопомич", основатель и почетный командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко сообщил, что задержанные в Грузии граждане Украины прилетели в страну самолетом и не намерены были участвовать в каких-либо политических акциях, а оружие им было подброшено.

В своем видеообращении он назвал имена задержанных: граждане Украины Дмитрий Курагин, Ролланд Мелия, Александр Новиков, Юрий Коростелёв, Игорь Орленко, Сергей Клочко, а также гражданин Грузии Лука Чхетия. Часть из них принимала участие в боевых действиях на востоке Украины в составе батальона "Донбасс".

Теги: #рух_новых_сил #саакашвили #активисты #посольство
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