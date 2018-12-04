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10:26 04.12.2018

Глава Госпогранслужбы Украины: В Керченском проливе около 170 судов, ожидающих прохода в обоих направлениях

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Глава Госпогранслужбы Украины: В Керченском проливе около 170 судов, ожидающих прохода в обоих направлениях

 Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал отмечает, что в Керченском проливе находятся около 170 судов, ожидающих прохода в обоих направлениях.

"На сегодня в Керченском проливе сосредоточены около 170 судов, они ждут прохода в обе стороны. (…) Идет тихая экономическая блокада. Практически режим они не изменили, только усложнили. Соответственно такое количество судов в маленьком проливе оказывает влияние и на безопасность судоходства", - рассказал П.Цигикал в интервью телеканалу UA:TV (записано 3 декабря).

По его словам, Россия пропускает собственные и иностранные суда, которые идут в их порты, в первую очередь, а в последнюю очередь пропуск предоставляется украинским судам.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что по состоянию на 3 декабря наблюдается движение судов через Керченский пролив в направлении украинских портов в Азовском море, частично разблокированы порты "Бердянск" и "Мариуполь". По его словам, на вход в Азовское море ожидают 17 судов, на выход – одно, еще девять судов находятся у причалов портов.

Теги: #суда #госпогранслужба #азовское_море
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