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10:23 04.12.2018

Более 600 граждан РФ не пропустили в Украину с момента действия военного положения

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Более 600 граждан РФ не пропустили в Украину с момента действия военного положения

Украинские пограничники не пропустили в страну более 600 граждан РФ с начала действия военного положения, количество россиян, желающих посетить Украину, за это время уменьшилось в три раза, сообщил глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал.

"На сегодня нами не пропущено более 600 граждан Российской Федерации. (…) За это время посещаемость уменьшилась в три раза", - рассказал П.Цигикал в интервью телеканалу UA:TV (записано 3 декабря).

Говоря об отказе во въезде в Украину женщинам – гражданкам РФ, он пояснил, что есть определенные причины, например, посещение аннексированного Крыма.

"Женщина может быть завербована, нести угрозу… Существует такое понятие, как контроль второй линии – мы осуществляем опрос, есть специальный опросник. Если мы видим, что есть какая-то информация о женщине, если она не может пояснить, с какой целью едет – то не пропускаем. Как правило, это единицы", - пояснил П.Цигикал.

Кроме того, он сообщил, что за эти несколько дней со стороны РФ возвращали граждан Украины без объяснений причины, даже группы по 40-50 человек, в основном мужчин.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 26 ноября подписал указ "О введении военного положения в Украине" №393/2018, которым вводится военное положение на 30 суток - с 14:00 26 ноября до 14:00 26 декабря 2018 года. В этот же день Верховная Рада утвердила закон, вводящий в действие указ президента. Указ был опубликован в парламентской газете 28 ноября.

Военное положение введено в граничащих с Россией и Приднестровьем областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской, Донецкой и Запорожской областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Теги: #госпогранслужба #россияне #военное_положение
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