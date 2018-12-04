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10:00 04.12.2018

Порошенко: Объединительный Собор состоится в декабре

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Порошенко: Объединительный Собор состоится в декабре

Объединительный Собор украинской православной церкви состоится в декабре, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Большая вероятность, что Собор состоится именно в декабре", - сказал П.Порошенко в программе "Cвобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

Он высказал надежду, что участникам Собора хватит мудрости, разума и единства, чтобы они избрали предстоятеля, "точно без вмешательства президента".

Президент также сообщил, что после объединительного Собора вместе с новоизбранным предстоятелем поедет во Вселенский патриархат в Стамбул.

"А потом уже предстоятель вместе с президентом поедут на Фанар, будет торжественная служба, служба Божья и на этой службе будут служить два предстоятеля - его Всесвятость партриах Варфоломей и новоизбранный предстоятель украинской православной церкви", - рассказал президент.

Как ранее сообщалось, Вселенский патриарх вручит Томас новоизбранному предстоятелю на Фанаре после объединительного Собора.

Теги: #порошенко #церковь #собор
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