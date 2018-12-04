Украинские моряки в "Лефортово" могут подвергаться давлению

Защитники украинских военнопленных моряков, содержащихся в СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина" предполагают, что россияне подвергают их подзащитных давлению, так как к ним не допускают адвокатов, сообщает "Радио Свобода" в понедельник вечером.

"На украинских военных оказывается психологическое давление следствием… для чего адвокатам чинятся препятствия для посещения своих подзащитных", – цитирует издание адвоката Николая Полозова, координирующего работу защиты.

По его словам, защита арестованных украинских военных до сих пор не смогла узнать у следственного управления ФСБ имя следователя, ведущего дело и который должен разрешить допуск адвокатов к подзащитным в московском изоляторе "Лефортово". Ещё трое раненных украинских моряков содержится в больнице изолятора "Матросская тишина".

Более 50 адвокатов из России и Крыма выразили желание защищать арестованных украинских военных. По словам Н.Полозова, во вторник, 4 декабря, список будет рассмотрен межведомственной группой в Киеве. Решение по каждой кандидатуре будет приниматься отдельно.

Как сообщалось, раненных украинских моряков, находящихся в следственном изоляторе "Матросская тишина", во вторник посетит омбудсмен Москвы, заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Завтра к ним придет уполномоченная по правам человека г.Москва и посмотрит, как соблюдаются права человека", - сообщила Л.Денисова в эфире в понедельник в программе "Cвобода слова" на телеканале ICTV.

По словам Л.Денисовой, данную информацию она получила от своей российской коллеги Татьяны Москальковой.

Л.Денисова сказала, что со слов Т.Москальковой, украинским военнослужащим оказывается медицинская помощь, "они ходят, их кормят".

Л.Денисова также рассказала, что военнопленные - украинские граждане, находящиеся в следственном изоляторе "Лефортово" будут размещены в двухместных камерах, размером 8 кв.метров, а их соседями по камере будут "люди, впервые попавшие в тюрьму".

Украинский омбудсмен подчеркнула, что во время ее телефонного разговора с Т.Москальковой последняя не согласилась с использованием слова "военнопленный" по отношению к украинским морякам, захваченных РФ.

25 ноября российские пограничники с применением оружия захватили в районе Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил ВСУ "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в украинский порт в Азовском море.

24 украинца, находившихся на захваченных судах ВМС ВСУ, были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи до 25 января 2019 года. Эти решения уже обжалованы в Верховный суд Крыма, но дата заседания пока не назначена.

К 29 ноября арестованные моряки были этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".