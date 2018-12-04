Внешняя политика России и ее агрессия в Керченском проливе - в повестке встречи глав МИД стран НАТО

Двухдневная встреча министров иностранных дел государств-членов НАТО откроется во вторник в Брюсселе в штаб-квартире Североатлантического альянса для обсуждения "широкого спектра вызовов безопасности", - заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"Насильственный экстремизм на Ближнем Востоке и в Северной Африке, продолжающаяся нестабильность в Афганистане и дестабилизирующее поведение России. Мы обсудим договор о РСМД", - перечислил генсек НАТО центральные темы, знакомя накануне на пресс-конференции представителей СМИ с программой министерских совещаний Североатлантического совета на уровне глав МИД.

При этом существенная часть выступления Й.Столтенберга была посвящена позиции НАТО по отношению к внешней политике России. Он вновь заявил, что не видит оправданий применению военной силы российской стороной против Украины в Керченском проливе. "Нет оправданий для подобного применения силы", - сказал генсек.

"Мы призываем к спокойствию и сдержанности", - отметил Й.Столтенберг. Он в очередной раз повторил, что "Россия должна освободить украинских моряков и корабли и обеспечить свободное судоходство в Керченском проливе и Азовском море".

При этом генсек НАТО в ответ на просьбу прокомментировать призывы Киева к альянсу направить корабли в Азовское море, объяснил, что НАТО за последнее время и так уже усилила свое присутствие в районе Черного моря.

"НАТО уже нарастила свое присутствие в Черном море: например, корабли НАТО проводили в море значительно больше дней в этом году и в предыдущем", - сообщил он, добавив, что в альянсе продолжат изучать ситуацию в регионе с учетом произошедшего ранее инцидента в Керченском проливе.

Во вторник Североатлантический совет проведет совещание с участием глав внешнеполитических ведомств Грузии и Украины.

Й.Столтенберг вновь высказал точку зрения, что "Россия ставит под угрозу существование ДРСМД", и заявил о разработке Россией новых ракет, подрывающих, по его мнению, данное соглашение. В то же время, по словам генсека, США полностью выполняют условия ДРСМД.

"Новых американских ракет в Европе нет, но есть новые российские ракеты. России следует немедленно предпринять шаги, чтобы гарантировать полное соблюдение договора прозрачным и подлежащим проверке путем", - продолжил генсек.

Он заявил, что альянс мониторит изменения в военном потенциале России. "Мы будем тщательно анализировать и уже сегодня проводим мониторинг и оценку военного строительства России. Поэтому мы осуществляем самую крупную адаптацию и усиление нашей коллективной обороны со времен окончания "холодной войны". Мы обеспечиваем высокую готовность наших сил, развертываем силы в восточной части НАТО и видим, что европейские страны альянса и Канада повышают свои инвестиции в оборону. Кроме этого, мы тщательно оцениваем ракетные силы России, обеспечиваем защиту от них и защиту государств-членов", - сказал Й.Столтенберг.

Он отметил, что альянс не стремится "зеркально" отвечать на усиление российских вооруженных сил. "Мы не стремимся отвечать зеркально. Мы реагируем пропорционально и взвешенным образом", - пояснил глава НАТО.

Вместе с тем он считает, что диалог с российской стороной необходимо продолжать даже в том случае, если отношения в ближайшем будущем не будут улучшаться. "Даже если вы не верите в то, что отношения с Россией могут улучшиться в обозримом будущем, нам нужен политический диалог", - подчеркнул генсек альянса.

Й.Столтенберг указал также на необходимость в условиях возросшей напряженности между альянсом и РФ контактировать, чтобы не допускать возникновения конфликтных ситуаций. Он напомнил, что в рамках Совета Россия-НАТО стороны информируют друг друга, в частности, относительно военных учений, и обсуждают вопросы, связанные, например, с ДРСМД.

Глава альянса отметил двусторонние контакты на военном уровне. "Я приветствую, что командующий объединенными силами альянса в Европе американский генерал Кертис Скапаротти встречался с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым. Они продолжают поддерживать прямой контакт, который я считаю полезным для всех нас", - сказал Й.Столтенберг.