События

07:21 04.12.2018

За минувшие сутки боевики 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских военных ранены

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За минувшие сутки боевики 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских военных ранены

За минувшие сутки боевики 14 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям наших войск, в частности, зафиксировано и 4 случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями… В ходе боевых действий, ранения получили два военнослужащих Объединенных сил", – говорится в сводке на странице штаба ООС в Фейсбук во вторник утром.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Степное, Авдеевка, Водяное, Славное, Чермалык, Водяное, что на Приазовье, и Гнутово. Здесь боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как отмечается, НВФ по опорным пунктам ООС у Крымского дважды применили минометы калибра 82-мм, а оборонительные укрепления вблизи Песков обстреляли еще и из минометов 120-го калибра.

"Подразделения обороняющихся принимали адекватные меры для подавления вражеской огневой активности", – отметили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, 3 декабря, три боевика было уничтожено, еще трое - ранены.

С начала текущих суток, боевики огонь в направлении украинских позиций не открывали.

Теги: #оос #сводка #украина
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Интерфакс-Украина
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