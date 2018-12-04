События

07:03 04.12.2018

ОБСЕ проведет во вторник мониторинг в зоне карабахского конфликта

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ОБСЕ проведет во вторник мониторинг в зоне карабахского конфликта

ОБСЕ в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя 4 декабря проведет мониторинг на линии соприкосновения войск в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

"Мониторинг пройдет в направлении Физулинского района Азербайджана", - уточняет оборонное ведомство.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Огнйен Йович и Саймон Тиллер.

"Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники - Михаил Олару, Геннадий Петрика и Мартин Шустер", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

Режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.

Теги: #мониторинг #обсе #карабах #азербайджан
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