В Киевской клинической горбольнице № 3 проведут капремонт главного корпуса

В столичной клинической больницы № 3 капитально отремонтируют главный корпус и заменят окна на энергосберегающие, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"Для улучшения материально-технической базы учреждения, улучшение комфортности условий для посетителей и качества предоставления медицинских услуг в Киевской городской клинической больнице № 3 на улице Петра Запорожца, 26 капитально отремонтируют здания главного корпуса. Распоряжением КГГА утвержден соответствующий рабочий проект", – говорится в сообщении на сайте столичной мэрии в понедельник.

В информации уточняется, что планируется восстановить стационар и операционный блок, сделать термосанацию, перепланировать и переоборудовать приемные отделения.

В мэрии подчеркнули, что в больнице в 2018-2019 должны заменить окна на энергосберегающие.

"В проекте капитального ремонта учтен экспертный отчет общества с ограниченной ответственностью "Проэкспо". Заказчиком выполнения работ, которые продлятся за счет столичного бюджета, определено коммунальное предприятие "Инженерный центр". Продолжительность строительства - 22,5 месяца", – сказано в сообщении.

Кроме того, согласно еще одному распоряжению КГГА, будет проведена термосанация зданий Киевской городской детской клинической больницы № 1 на улице Богатырской, 30 в Оболонском районе. Соответствующий рабочий проект утвержден с учетом экспертного отчета филиала "Киевоблбудекспертиза" государственного предприятия "Киевоблбудинвест".

"В течение 7-ми месяцев здесь должны заменить заполнения оконных и дверных проемов, а также восстановить элементы благоустройства", – пообещали в КГГА.

Также в мэрии напомнили, что до конца 2018 после капитального ремонта планируется открыть еще 20 отделений городских больниц. Всего за четыре года в Киеве реконструировали и отремонтировали 30 отделений, полностью переоборудованы и капитально отремонтированы 2 родильных дома.