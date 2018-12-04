События

03:58 04.12.2018

Соломенский райсуд Киева отпустил экс-главу ГФС Продана на поруки

2 мин читать
Соломенский райсуд Киева отпустил экс-главу ГФС Продана на поруки

Соломенский районный суд Киева избрал экс-руководителю Государственной фискальной службы Мирославу Продану меру пресечения в виде взятия на поруки, сообщает "Радио Свобода".

"Соломенский районный суд Киева избрал бывшему руководителю Государственной фискальной службы Мирославу Продану меру пресечения в виде заключения на поруки. При этом Продану запретили менять место жительства и обязали носить электронный браслет", – говорится в сообщении на сайте издания в ночь на вторник.

Подчеркивается, что решение в ночь на 4 декабря объявила судья Ирина Усатова, выйдя из совещательной комнаты.

Поручителями бывшего чиновника согласились выступить 9 народных депутатов, семеро из которых пришли в зал заседаний.

Как сообщалось, 15 ноября 2018 года прокурор САП составил и подписал письменное сообщение о подозрении М.Продана в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины, обеспечено вручение данного уведомления способом, предусмотренным УПК Украины для вручения сообщений.

В прокуратуре указали, что бывший и.о. главы ГФС подозревается в приобретении за время работы в должности с июля 2016 года по июнь 2018 года в собственность денежных средств в сумме более 89 млн грн, за которые для его личного пользования приобретен ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств. Для сокрытия действительного владельца регистрация права собственности осуществлялась на близкого человека.

По информации САП, среди приобретенных объектов - две квартиры в элитной столичной новостройке (стоимостью 6,7 млн грн), два дома в Турции стоимостью 78 млн грн, три автомобиля представительского класса совокупной стоимостью 3,4 млн грн.

Кроме того, следствие проверяет причастность М.Продана к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.

Прокуроры САП вызвали экс-руководителя ГФС для проведения следственных и процессуальных действий на 20 ноября. Ранее САП вызывала М.Продана на 8 и 15 ноября для проведения следственных и/или процессуальных действий по уголовному производству, открытому 29 августа 2018 года. По словам экс-главы ГФС, он получил сообщение о вызове по "Вайберу" от САП 7 ноября, тогда как уехал за границу 5 ноября. В САП указывали, что направили ему повестку 2 ноября.

М.Продан заявил о законных основаниях своего выезда за рубеж на лечение в Германию через Молдову и о готовности общаться со следствием в режиме видеоконференции или по возвращении в Украину после лечения. Позднее он заявил, что вернется в Украину после завершения лечения и периода реабилитации.

Теги: #киев #гфс #украина #суд #продан
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Во Львове более 20 членов преступной группы приговорены к условным срокам и штрафам

Денисова посетит военнопленных украинских матросов находящихся в СИЗО "Матросская тишина" в Москве

Россия увеличила количество военной техники вдоль границы с Украиной

Задержанные в Грузии шесть украинских граждан не признают предъявленные им обвинения

Порошенко: важно, что наши союзники так быстро реагируют на факты агрессии РФ против Украины

Порошенко: Украина готовит иск в международный суд ООН об ответственности РФ за агрессию в акватории Азовского моря

РФ не выполнила решение ЕСПЧ и не предоставила Украине информацию об украинских моряках, захваченных в плен

Порошенко: Объединительный Собор состоится в декабре

Денисова обратилась к омбудсмену и директору ФСБ РФ с целью посещения военнопленных моряков

Суд возбудил дело о банкротстве "Росава" по инициативе ликвидатора

ПОСЛЕДНЕЕ

США будут добиваться единого с союзниками по НАТО ответа на агрессию в Керченском проливе

В Палату представителей Конгресса США представлена резолюция, осуждающая агрессию РФ в Керченском проливе

Астронавты потеряли в открытом космосе инструмент

Могерини подчеркнула одинаковый подход ЕС и США к украинскому вопросу

В МинВОТ сообщают об авариях нескольких кораблей, скопившихся у заблокированного РФ Керченского пролива

Все заказчики и организаторы убийства Гандзюк установлены

Скончался Андрей Битов

Семенченко назвал провокацией задержание украинцев в Грузии

Боевики в понедельник три раза нарушили режим тишины в зоне ООС

Учащиеся заблокировали более сотни лицеев во Франции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА