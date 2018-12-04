Соломенский райсуд Киева отпустил экс-главу ГФС Продана на поруки

Соломенский районный суд Киева избрал экс-руководителю Государственной фискальной службы Мирославу Продану меру пресечения в виде взятия на поруки, сообщает "Радио Свобода".

"Соломенский районный суд Киева избрал бывшему руководителю Государственной фискальной службы Мирославу Продану меру пресечения в виде заключения на поруки. При этом Продану запретили менять место жительства и обязали носить электронный браслет", – говорится в сообщении на сайте издания в ночь на вторник.

Подчеркивается, что решение в ночь на 4 декабря объявила судья Ирина Усатова, выйдя из совещательной комнаты.

Поручителями бывшего чиновника согласились выступить 9 народных депутатов, семеро из которых пришли в зал заседаний.

Как сообщалось, 15 ноября 2018 года прокурор САП составил и подписал письменное сообщение о подозрении М.Продана в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины, обеспечено вручение данного уведомления способом, предусмотренным УПК Украины для вручения сообщений.

В прокуратуре указали, что бывший и.о. главы ГФС подозревается в приобретении за время работы в должности с июля 2016 года по июнь 2018 года в собственность денежных средств в сумме более 89 млн грн, за которые для его личного пользования приобретен ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств. Для сокрытия действительного владельца регистрация права собственности осуществлялась на близкого человека.

По информации САП, среди приобретенных объектов - две квартиры в элитной столичной новостройке (стоимостью 6,7 млн грн), два дома в Турции стоимостью 78 млн грн, три автомобиля представительского класса совокупной стоимостью 3,4 млн грн.

Кроме того, следствие проверяет причастность М.Продана к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.

Прокуроры САП вызвали экс-руководителя ГФС для проведения следственных и процессуальных действий на 20 ноября. Ранее САП вызывала М.Продана на 8 и 15 ноября для проведения следственных и/или процессуальных действий по уголовному производству, открытому 29 августа 2018 года. По словам экс-главы ГФС, он получил сообщение о вызове по "Вайберу" от САП 7 ноября, тогда как уехал за границу 5 ноября. В САП указывали, что направили ему повестку 2 ноября.

М.Продан заявил о законных основаниях своего выезда за рубеж на лечение в Германию через Молдову и о готовности общаться со следствием в режиме видеоконференции или по возвращении в Украину после лечения. Позднее он заявил, что вернется в Украину после завершения лечения и периода реабилитации.