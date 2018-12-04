Россия увеличила количество военной техники вдоль границы с Украиной

Количество военной техники вдоль украинской границы со стороны Российской Федерации в последнее время значительно увеличилось, утверждает начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

"Характер дислокации (группировок и техники вооруженных сил РФ – ИФ) показывает, что в самый краткий срок могут быть сформированы соответствующие наступательные группировки и направление их действий – Украина. Поэтому мы рассматриваем не одно направление - Луганская и Донецкая области, а речь идет о северо-восточных, восточных, южных границах Украины", - рассказал В.Муженко в понедельник в программе "Cвобода слова" на телеканале ICTV.

По словам начальника Генштаба, РФ во время учений "Восток-2018" перекинула из восточных регионов на свою базу вблизи украинской границы 300 танков Т-62.

Он также рассказал о формировании РФ дивизии в составе двух танковых и двух мотострелецких полков. "Такие дивизии называют дивизией "Прорыв". Явно, что дивизия создается не для ведения оборонных действий, а только для наступательных действий", - отметил В.Муженко.

По его словам, эта дивизия входит в состав 8-й общевойсковой армии, дислоцирующейся в Новочеркасске. "И самое интересное то, что два армейских корпуса, которые находятся на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областях, управляются из штаба этой 8-й общевойсковой армии. Мы видим системное формирование", - подчеркнул В. Муженко.

Начальник Генерального штаба В.Муженко также сообщил, что РФ увеличила количество своих кораблей в акватории Азовского моря "практически в два раза".

"Россия демонстрирует свою готовность наращивать это группировку в максимально короткие сроки. Речь идет о возможной переброске корабельного состава из акватории Азовского моря, используя Волго-Донской канал в Азовское море и в дальнейшем в Черное море. Это тоже серьезная ситуация, на которую нам тоже необходимо реагировать", - сказал В.Муженко.

Сославшись на данные разведки, он отметил, что в последнее время мероприятия и боевая оперативность в военных частях РФ вблизи украинской границы также активизировались.