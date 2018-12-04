События

01:22 04.12.2018

В Палату представителей Конгресса США представлена резолюция, осуждающая агрессию РФ в Керченском проливе

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В Палату представителей Конгресса США представлена резолюция, осуждающая агрессию РФ в Керченском проливе

В Палату представителей Конгресса США представлена двухпартийная резолюция, осуждающая агрессию РФ в Керченском проливе, ранее одобренная Сенатом, сообщили в посольстве Украины в США.

"Председатель и Сопредседатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Эд Ройс и Элиот Энгель представили проект резолюции, осуждающей нападение РФ на корабли ВМС Украины в Керченском проливе как нарушающий обязательные к исполнению международные нормы и договоренности", – говорится в сообщении на странице посольства в Фейсбук в понедельник вечером.

Документ призывает Россию немедленно вернуть суда и их экипаж Киеву, прекратить нарушать суверенитет Украины и чинить препятствия украинскому судоходству через Керченский пролив, "которое имеет на это право в соответствии с международными нормами и договоренностями".

"В резолюции подтверждается приверженность США предоставлять украинскому народу политическую, экономическую и помощь по безопасности, необходимую для обеспечения его независимости, демократического развития и процветания", – уточнили украинские дипломаты.

Кроме того отмечается, что отдельно содержится призыв к президенту США, а также союзникам и партнерам Вашингтона заставить Россию ответить за продолжающуюся агрессию против Украины.

В документе также отмечаются многократные нарушения Россией международных норм и договоренностей путем продолжающейся агрессии против Украины, систематическое несоблюдение российской стороной Минских договоренностей, а также усиление агрессии РФ к Украине, в частности через милитаризацию Азовского моря и блокировку Керченского пролива вопреки международному праву и договорам.

Как сообщалось, 29 ноября Сенат единогласно одобрил резолюцию, осуждающую "провокационные действия" России против Украины, предложенную республиканцем Роном Джонсом и демократом Крисом Мерфи.

"Сегодня Сенат принял меры и направил четкий сигнал Путину, что мы не будем терпеть агрессию его правительства против Украины в Азовском море. Мы решительно осуждаем любые военные действия России, направленные на одностороннее изменение международных правил", - заявил К.Мерфи.

25 ноября российские пограничники с применением оружия задержали в районе Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь на Азовское море. Суда отконвоировали в Керчь.

Теги: #сша #конгресс #россия #резолюция
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