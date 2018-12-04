Порошенко: важно, что наши союзники так быстро реагируют на факты агрессии РФ против Украины

Президент Украины Петр Порошенко отмечает быструю реакцию партнеров Украины на агрессию Российской Федерации в акватории Азовского моря.

"Вы видели соответствующую реакцию наших партнеров – США на саммите Большой 20, где и господин Майк Помпео (госсекретарь США – ИФ) четко заявил, что единственным условием США является освобождение украинских военных и возвращение боевых кораблей. Это чрезвычайно важно, что наши союзники и наши партнеры реагируют так быстро", - сказал П.Порошенко в понедельник в программе "Cвобода слова" на телеканале ICTV.

Он также сообщил, что после обострения ситуации в акватории Азовского моря только за двое суток провел 18 телефонных переговоров с мировыми лидерами.

Он напомнил, что после телефонного разговора с Генеральный секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом последний сделал заявление об увеличении военного присутствия НАТО в Черном море.