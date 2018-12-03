Порошенко: Украина готовит иск в международный суд ООН об ответственности РФ за агрессию в акватории Азовского моря

Украина готовит иск в международный суд ООН об ответственности Российской Федерации в связи с актом агрессии в акватории Азовского моря, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Готовится иск в международный суд ООН в связи с актом агрессии. Файл этот уже зафиксирован. Об ответственности Российской Федерации за агрессию против нашего государства", сказал П.Порошенко в понедельник в программе "Cвобода слова" на телеканале ICTV.