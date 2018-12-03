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21:34 03.12.2018

В МинВОТ сообщают об авариях нескольких кораблей, скопившихся у заблокированного РФ Керченского пролива

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В МинВОТ сообщают об авариях нескольких кораблей, скопившихся у заблокированного РФ Керченского пролива

В Черном и Азовском морях зафиксированы аварии морских судов вследствие блокирования РФ Керченского пролива, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

"С 25 ноября сотни кораблей находились в ожидании разрешений на проход через Керченский пролив, как с направления Черного, так и с направления Азовского морей… Корабли оставались на местах, образовывая скопление, которое стало причиной ряда аварий", - сообщается на странице ведомства в соцсети Facebook в понедельник.

В частности, по данным международных систем мониторинга судов 30 ноября грузовое судно Lady Мaria (флаг Того) при маневрировании возле Керченского пролива получило повреждение из-за запутывания винта в якорной цепи другого грузового судна Azov Сoncord (флаг Мальты). Оба корабля были на пути к портам в Азовском море.

1 декабря на выходе из Азовского моря вблизи Керченского пролива буксир Pal 3 (РФ) потерял контроль над находившейся на буксире баржей Shilaynyay, загруженной около 4 тыс тонн пшеницы, из-за чего баржа оторвалась и села на мель у мыса Каменное. Капитан буксира несколько часов пытался самостоятельно снять баржу с мели, но безуспешно.

"Допустив массовое скопление судов в районе Керченского пролива, РФ создала серьезную угрозу безопасности судоходства. Такие действия РФ являются грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, в соответствии с которой Россия отвечает за безопасную навигацию судов. Одновременно с массовыми отключениями судами системы AIS, которые поощряет РФ, приведенные примеры еще раз демонстрируют, как РФ пренебрегает нормами международного права и создает опасности для судоходства в Черном и Азовском морях", - заявляют в МинВОТ.

Как сообщалось, утром 25 ноября РФ заблокировала проход по Керченскому проливу для украинского буксира "Яны Капу" и двух катеров "Бердянск" и "Никополь" и захватила эти суда с экипажами.

Теги: #минвот #азовское_море
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