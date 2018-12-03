Суд возбудил дело о банкротстве "Росава" по инициативе ликвидатора

Хозяйственный суд Киевской области возбудил дело о банкротстве крупнейшего в Украине производителя автомобильных шин ЧАО "Росава" (Белая Церковь Киевской обл.) по заявлению главы ликвидационной комиссии, выявившей 20,58 млрд грн кредиторской задолженности.

Как говорится в определении суда от 27 ноября этого года, он также ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов и назначил дело о признании "Росавы" банкротом на 4 декабря.

В материалах дела говорится, что собрание акционеров ЧАО 30 апреля этого года решило добровольно ликвидировать общество. Согласно данным ликвидационной комиссии, стоимость имущественного комплекса оценена в 762,1 млн грн, активы – в 3,37 млрд грн, тогда как обязательства – в 18,71 млрд грн.

"Убыток общества составляет 16 млрд 876,75 млн грн", – отмечается в документе.

Ликвидационная комиссия также заявила, что Офис крупных плательщиков налогов ГФС с опозданием сообщил о налоговой задолженности "Росавы" на 1,27 млрд грн, поэтому эти кредиторские требования не были признаны.

В свою очередь Офис крупных плательщиков налогов обвинил владельцев предприятия в попытке избежать налоговых и долговых обязательств. Как отмечается на сайте офиса, он сообщил суду об этом обстоятельстве.

Офис также указывает, что ранее принял решение об описи имущества "Росавы" в налоговый залог, однако после анализа имущественного положения выяснилось, что все основные средства, недвижимость, автомобили, товары в обороте, имущественные права на выручку и т.д. на общую сумму более $400,0 млн находятся в залоге у банка "Финансы и кредит", признанного неплатежеспособным.

По данным ГФС, предприятие продолжает работать и реализовывать товары по такой схеме: "Росава" выполняет договоры переработки давальческого сырья одного из своих контрагентов - ООО "Премиори". В этой связи Офис осуществил опись имущественных прав требования получения денежных средств - на общую сумму 130 млн грн, говорится в сообщении на его сайте.

ГФС напоминает, что банк "Финансы и Кредит" и ЧАО "Росава" относится к финансово - промышленной группе "Финансы и кредит", бенефициарным владельцем которой является Константин Жеваго.

ЧАО "Росава" в 2017 году увеличило чистый убыток на 73,8% – до 717,79 млн грн при сокращении выручки на 41.7% – до 875,27 млн грн. По итогам 9 месяцев 2018 года зафиксирован чистый убыток предприятия 18,33 млрд грн при выручке 537,97 млн грн.

ООО "Премиори", зарегистрированное по одному адресу с ЧАО "Росава", в 2017 году увеличило чистую прибыль на 85,8% – до 98,47 млн грн при росте выручки на 17,8% – до 3,23 млрд грн. За 9 месяцев этого года "Премиоро" получило 142,49 млн грн чистой прибыли при чистом доходе 2,22 млрд грн.